«Милан» встречается с «Вероной» - и статистика не благоволит чемпиону

В очередном, десятом туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Вероной», которая только что сменила тренера - и вот именно это обстоятельство не играет на руку «Милану». Дело в том, что, согласно статистике, «Милан» с 2014 года не может обыграть команду, в которой сменился тренер.

Речь, разумеется, о первом же после назначения матче. В последний раз это удалось в 2014 году благодаря голу Монтоливо в игре с «Катанией». С тех пор «Милан» лишь дважды сыграл вничью, а в остальных случаях вообще проигрывал. Сейчас у «Вероны» сменился тренер, им стал Сальваторе Боккетти.

И будет интересно, сможет ли «Милан» прервать негативную традицию.