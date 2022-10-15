Пиоли ответил на вопрос, верил ли он в Скудетто, приходя в «Милан»

На днях исполнились три года с того момента, как Стефано Пиоли возглавил «Милан», это случилось 9 октября 2019 года. Венцом его усилий стал чемпионский титул в прошлом сезоне - первый для клуба после одиннадцати лет ожидания. Журналисты спросили Пиоли, верил ли он в успех, приходя в клуб, ведь до этого и ему также выиграть чемпионат не удавалось, и Пиоли, хоть и считался способным тренером, отнюдь не котировался как супер-специалист.

- Я всегда стараюсь верить в успех, а клуб предоставил мне организм, который позволял находить и развивать успех. Когда к этому прибавляешь готовность работать, желание учиться и прогрессировать, то все возможно, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.