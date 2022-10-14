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Чемпионат Италии. Серия А

Сенси: Руководство «Монцы» заставляет всех чувствовать себя как дома

14 Октября 2022 • 21:54 Комментировать
Эмполи
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Монца
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Через 17 ч. 50 мин.

Полузащитник «Монцы» Стефано Сенси поделился эмоциями от игры в новом клубе. Напомним, 27-летний хавбек принадлежит «Интеру», а за «Монцу» выступает на правах аренды.

Сенси сказал Calcio Mercato Web, что сейчас у него самый спокойный момент за карьеру, потому что он получает игровое время. Переход в «Монцу» стал лучшим решением, которое он мог принять, здесь руководство заставляет всех чувствовать себя как дома, добавил игрок.

В текущем сезоне Сенси принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Монца» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков после девяти туров.

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ЭМПОЛИ МОНЦА
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