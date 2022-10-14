​Пиоли: «Думаем о том, как справиться с большим перерывом»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий по поводу того, что сезон 2022/2023 будет прерываться на чемпионат мира.

«Это странный сезон из-за расписания. Мы никогда не играли так много в августе, сентябре и октябре. Сейчас мы думаем о том, как справиться с большим перерывом.

У нас уже есть программа для тех, кто останется в «Милане». Но непонятно, как быть с нашими игроками, которые отправятся в Катар. Нам придётся строить индивидуальные программы, исходя из того, когда и в каком состоянии они вернутся. Нужно будет понять, когда им отдыхать, а когда играть. Это будет деликатная ситуация», - слова Пиоли приводит Football Italia.