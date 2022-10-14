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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Думаем о том, как справиться с большим перерывом»

14 Октября 2022 • 18:41 Комментировать
Верона
...
Милан
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16.10 21:45

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий по поводу того, что сезон 2022/2023 будет прерываться на чемпионат мира.

«Это странный сезон из-за расписания. Мы никогда не играли так много в августе, сентябре и октябре. Сейчас мы думаем о том, как справиться с большим перерывом.

У нас уже есть программа для тех, кто останется в «Милане». Но непонятно, как быть с нашими игроками, которые отправятся в Катар. Нам придётся строить индивидуальные программы, исходя из того, когда и в каком состоянии они вернутся. Нужно будет понять, когда им отдыхать, а когда играть. Это будет деликатная ситуация», - слова Пиоли приводит Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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ВЕРОНА МИЛАН
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