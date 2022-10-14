Пиоли оценил три своих года в «Милане»

На днях исполнилось ровно три года с тех пор, как Стефано Пиоли принял «Милан». Тренер дал комментарий на этот счёт.

«Да, 9 октября я отпраздновал свои первые три года в «Милане». Это были три года, полных эмоций, работы и сотрудничества в отличном клубе. Три года, в течение которых мы проделали невероятный путь, постоянно развивались. У нас по-прежнему есть идеи и менталитет, чтобы прогрессировать дальше.

Ожидал ли я три года назад, что приведу «Милан» к чемпионству? Я всегда был уверенным и позитивным, и клуб дал мне команду с большим потенциалом и большим талантом. Сочетая это с желанием прогрессировать, можно ставить перед собой высокие цели», - слова Пиоли приводит Football Italia.