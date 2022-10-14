Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Фрозиноне» Каннарса: Я надеюсь, что у Боккетти получится в «Вероне» эксклюзив

14 Октября 2022 • 16:48 Комментировать
Верона
...
Милан
1 6.00 X 4.15 2 1.55
16.10 21:45

Бывший игрок «Фрозиноне» Юрий Каннарса прокомментировал назначение Сальваторе Боккетти на пост главного тренера «Вероны».


- Когда вы играли с Сальваторе, он говорил что-то о тренерской карьере?


- Когда мы играли вместе с Сальвой, он был совсем молодым парнем. Вряд ли он тогда думал о том, что хочет быть тренером, его интересовали совсем другие вещи. Мы хорошо общались, с ним было комфортно.


- Каким он был тогда?


- Он был очень серьезным для своего возраста. Настоящий профессионал, что не так часто можно было тогда встретить у молодых игроков. Это выделяло его. Он серьезно относился к своей игре, к игре партнеров и был настроен играть на самом высоком уровне?


- Как вы думаете, у него получится в «Вероне»?

 

- Я правда очень надеюсь, что у него получится. Очень важно, что Сальваторе получил большой опыт жизни и работы в другой стране. Он говорил, что для него опыт жизни в России очень важен и открыл ему взгляд новый на привычные вещи. Менталитет, подход к тренировкам, к быту. Для тренера Серии А он очень молод, но все равно имеет опыта больше, чем коллеги, которые старше него, — заявил Каннарса сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Сальваторе Боккетти Фрозиноне Юрий Каннарса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.10.22 в 16:00
Эмполи Эмполи
Монца Монца
2.37 3.30 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Де Врей может оказаться в топ-клубе АПЛ
16:56 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Это не мой личный вызов»
16:53 · Италия. Серия А
​Аллегри опроверг слухи о недовольстве игроков «Ювентуса»
16:48 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Фрозиноне» Каннарса: Я надеюсь, что у Боккетти получится в «Вероне» эксклюзив
15:18 · Италия. Серия А
​«Наполи» рассказал о травме полузащитника
14:49 · Россия. Премьер-лига
Ещенко поздравил Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны»
14:13 · Италия. Серия А
Футболисты «Ювентуса» недовольны Аллегри слухи
13:53 · Италия. Серия А
Журналист Антолини: «Боккетти отлично зарекомендовал себя в молодёжке «Вероны» эксклюзив
12:41 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аньелли
12:09 · Италия. Серия А
Названа дата, когда может решиться будущее Шкриньяра в «Интере» 1
09:46 · Италия. Серия А
Каррера отреагировал на назначение экс-игрока «Спартака» главным тренером клуба Серии А 2
09:41 · Италия. Серия А
Лукаку пропустит ещё неделю из-за мышечной травмы 1
03:53 · Англия. Премьер-лига
Во время чемпионата мира «Милан» сыграет товарищеский матч с «Ливерпулем»
01:28 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в АПЛ
13 Октября
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем