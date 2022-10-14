Бывший игрок «Фрозиноне» Юрий Каннарса прокомментировал назначение Сальваторе Боккетти на пост главного тренера «Вероны».



- Когда вы играли с Сальваторе, он говорил что-то о тренерской карьере?



- Когда мы играли вместе с Сальвой, он был совсем молодым парнем. Вряд ли он тогда думал о том, что хочет быть тренером, его интересовали совсем другие вещи. Мы хорошо общались, с ним было комфортно.



- Каким он был тогда?



- Он был очень серьезным для своего возраста. Настоящий профессионал, что не так часто можно было тогда встретить у молодых игроков. Это выделяло его. Он серьезно относился к своей игре, к игре партнеров и был настроен играть на самом высоком уровне?



- Как вы думаете, у него получится в «Вероне»?

- Я правда очень надеюсь, что у него получится. Очень важно, что Сальваторе получил большой опыт жизни и работы в другой стране. Он говорил, что для него опыт жизни в России очень важен и открыл ему взгляд новый на привычные вещи. Менталитет, подход к тренировкам, к быту. Для тренера Серии А он очень молод, но все равно имеет опыта больше, чем коллеги, которые старше него, — заявил Каннарса сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».