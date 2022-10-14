Журналист Симоне Антолини в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение экс-игрока московского «Спартака» Сальваторе Боккетти на пост главного тренера «Вероны».

Как Боккетти работал в молодёжной команде «Вероны»? В какой футбол она играла?

«Он зарекомендовал себя с хорошей стороны. Команда играла в быстрый, атакующий футбол, было много движения, интенсивности, работа на всех участках поля».

Какие проблемы в первую очередь нужно будет решать?

«Верона» много пропускает. В первую очередь ему нужно будет поработать над защитой, сделать её более крепкой. Атаку тоже нужно улучшать. Надо определиться с лидерами, исходя из нужд команды и постараться выстроить более простой, но эффективный футбол, не оглядываясь на то, что было в прошлом сезоне».

Вас удивило его назначение? Были ли еще кандидаты?

«Нет, не удивило. Президент команды Маурицио Сетти его очень ценит, он к нему замечательно относится. Также Боккетти уважают и его бывшие партнёры по «Вероне», так что это было логичным шагом. Помимо Боккетти рассматривался бывший тренер «Брешии» Диего Лопес, а также бывший тренер «Эмполи» Аурелио Андреаццоли.

Вы верите, что у него получится добиться успеха?

«Ситуация в «Вероне» сейчас очень деликатная, но ничего критичного нет. Следующие три матча против «Милана», «Сассуоло» и «Ромы» будут очень сложными. Тем не менее, есть ещё много времени, чтобы набрать ход и постараться продлить своё пребывание в Серии А ещё на сезон».