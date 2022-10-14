Звезда Серии А может заменить Бензема в «Реале»

Мадридский «Реал» занимается поисками нового нападающего, который заменит в будущем на острие атаки Карима Бензема. Французу в декабре исполнится 35 лет.

По сведениям Calciomercato, «королевский» клуб нашел подходящего игрока в чемпионате Италии. Руководство чемпиона Ла Лиги заинтересовано в подписании аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, права на которого принадлежат миланскому «Интеру».

Лаутаро связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 75 миллионов евро, хотя «Интер» наверняка затребует гораздо большую компенсацию за свою звезду.

В этом сезоне на счету 25-летнего аргентинца три гола и один ассист в девяти матчах Серии А.

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