Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аньелли

14 Октября 2022 • 12:41 Комментировать

Болельщики туринского «Ювентуса» хотят отставки президента клуба Андреа Аньелли. Во время недавнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби» (0:2) фанаты «старой синьоры» вывесили баннеры с надписями: «Аньелли, уйди!».

Также на одном из полотен была надпись в поддержку главного тренера команды Массимилиано Аллегри: «Мистер никогда не уйдет в отставку. Те, кто против этого, недостойны носить футболку «Ювентуса».

В Серии А туринцы после девяти туров занимают лишь восьмое место. В Лиге чемпионов «Ювентус» потерпел три поражения в четырех поединках группового этапа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
14:13 · Италия. Серия А
Футболисты «Ювентуса» недовольны Аллегри слухи
13:53 · Италия. Серия А
Журналист Антолини: «Боккетти отлично зарекомендовал себя в молодёжке «Вероны» эксклюзив
12:41 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аньелли
12:09 · Италия. Серия А
Названа дата, когда может решиться будущее Шкриньяра в «Интере» 1
09:46 · Италия. Серия А
Каррера отреагировал на назначение экс-игрока «Спартака» главным тренером клуба Серии А 2
09:41 · Италия. Серия А
Лукаку пропустит ещё неделю из-за мышечной травмы 1
03:53 · Англия. Премьер-лига
Во время чемпионата мира «Милан» сыграет товарищеский матч с «Ливерпулем»
01:28 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в АПЛ
13 Октября
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити» слухи
21:39 · Италия. Серия А
Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов поможет «Интеру» сохранить Шкриньяра
20:34 · Италия. Серия А
В Мальмё вновь установят скульптуру Ибрагимовича
19:52 · Италия. Серия А
​Директор «Ромы» отреагировал на слова Моуринью о деньгах
19:33 · Италия. Серия А
​Лукаку ждёт решающих тестов
19:26 · Италия. Серия А
​Агент Онана: «В «Интер» вернулось счастье»
18:44 · Италия. Серия А
​Моуринью поставил задачу на зимнее трансферное окно
Все новости
Рекомендуем