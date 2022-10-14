Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аньелли

Болельщики туринского «Ювентуса» хотят отставки президента клуба Андреа Аньелли. Во время недавнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби» (0:2) фанаты «старой синьоры» вывесили баннеры с надписями: «Аньелли, уйди!».

Также на одном из полотен была надпись в поддержку главного тренера команды Массимилиано Аллегри: «Мистер никогда не уйдет в отставку. Те, кто против этого, недостойны носить футболку «Ювентуса».

В Серии А туринцы после девяти туров занимают лишь восьмое место. В Лиге чемпионов «Ювентус» потерпел три поражения в четырех поединках группового этапа.