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Чемпионат Италии. Серия А

Названа дата, когда может решиться будущее Шкриньяра в «Интере»

14 Октября 2022 • 12:09 Комментировать (1)

В миланском «Интере» не оставляют попыток подписать новое трудовое соглашение с защитником команды Миланом Шкриньяром. Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, стороны запланировали встречу на следующую неделю.

Источник отмечает, что «нерадзурри» проведут переговоры с агентом словацкого футболиста 18 или 19 октября. Срок действующего трудового договора Милана с «Интером» истекает летом следующего года.

Миланский гранд рассчитывает закрыть это вопрос до наступления января. Если же не получится договориться, «нерадзурри» предпримут попытку продать защитника, чтобы не потерять его бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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