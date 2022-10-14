Каррера отреагировал на назначение экс-игрока «Спартака» главным тренером клуба Серии А

Бывший рулевой столичного «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на назначение экс-игрока «красно-белых» Сальваторе Боккетти на пост главного тренера «Вероны».

«Поздравил его с назначением в «Верону». Для него это новое приключение! Я не знаю, что получится из этого, но желаю ему удачи», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что Сальваторе, выступавший на позиции защитника, играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

После девяти туров чемпионата Италии «Верона» набрала пять баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке команда Боккетти встретится с «Миланом».