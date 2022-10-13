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Чемпионат Италии. Серия А

В Мальмё вновь установят скульптуру Ибрагимовича

13 Октября 2022 • 20:34 Комментировать
Верона
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Милан
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16.10 21:45

Скульптуру шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича вернут на место после нахождения на складе в течение двух с половиной лет. Об этом сообщает телеканал Эс-Ве-Те.

В родном для Ибрагимовича Мальмё с данной скульптурой время от времени приключались разного рода проблемы, в основном связанные с вандализмом.

Теперь же администрация города решила вновь установить статую на улицах Мальмё.

Златан Ибрагимович начинал свою карьеру в одноимённом с городом клубе. За два года он принял участие в 40 матчах шведской команды и сумел отличиться 16 раз.

Сегодня же форвард выступает за итальянский «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Мальмё Златан Ибрагимович
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ВЕРОНА МИЛАН
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