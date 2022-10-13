В Мальмё вновь установят скульптуру Ибрагимовича

Скульптуру шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича вернут на место после нахождения на складе в течение двух с половиной лет. Об этом сообщает телеканал Эс-Ве-Те.

В родном для Ибрагимовича Мальмё с данной скульптурой время от времени приключались разного рода проблемы, в основном связанные с вандализмом.

Теперь же администрация города решила вновь установить статую на улицах Мальмё.

Златан Ибрагимович начинал свою карьеру в одноимённом с городом клубе. За два года он принял участие в 40 матчах шведской команды и сумел отличиться 16 раз.

Сегодня же форвард выступает за итальянский «Милан».