​Агент Онана: «В «Интер» вернулось счастье»

В среду «Интер» добился ничьей в гостях у «Барселоны» - 3:3. Этот результат резко увеличил шансы миланской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. На фоне проблем «нерадзурри» в Серии А это очень важно. Комментарий по поводу результата «Интера» дал Альберт Ботинес – агент вратаря команды Андре Онана.

«Это момент, когда в команду вернулось счастье. У «Интера» был не очень хороший период, но теперь они вернулись на высокий уровень конкурентоспособности», - высказался Ботинес для SerieANews.com.

Если «Интер» в следующем туре Лиги чемпионов обыграет «Викторию», то обеспечит себе место в плей-офф.