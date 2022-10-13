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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью поставил задачу на зимнее трансферное окно

13 Октября 2022 • 18:44 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поставил клубу задачу на зимнее трансферное окно. Опытный португальский тренер хочет получить футболиста в линию полузащиты. Об этом рассказывает Goal.com со ссылкой на журналиста Руди Галетти.

В шорт-листе «Ромы» есть достаточно много футболистов. Среди них – Дуглас Луис, Уссем Ауа и Дани Себальос. Все они летом могут стать свободными агентами, то есть зимой «Рома» будет иметь возможность подписать кого-то по приемлемой цене.

В четверг вечером «Рома» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Бетиса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Дани Себальос Дуглас Луис Уссем Ауа
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