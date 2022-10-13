​Госенс: «Моя цель – играть больше»

Полузащитник «Интера» Робин Госенс вышел на замену в матче против «Барселоны» и забил гол. После игры немец заявил о своём желании получать больше игрового времени.

«Определённо, моя цель – играть больше. На личном уровне мне приходится нелегко, но я много работаю. Рад, что смог помочь команде в этот раз», - сказал Госенс в интервью для Sport Mediaset.

Напомним, что «Интер» в среду добился ничьей на «Камп Ноу» со счётом 3:3. Если в следующем туре миланская команда обыграет на своём поле чешскую «Викторию», то она гарантирует себе путёвку в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.