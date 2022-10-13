​«Милан» готовит новый контракт для Пиоли

«Милан» ценит работу Стефано Пиоли на должности главного тренера и готовит для него новый контракт. Действующее соглашение связывает тренера с «россонери» до конца нынешнего сезона. В договоре есть опция продления, но клуб хочет не реализовывать её, а заключить новый контракт.

Как сообщает Tuttosport, в «Милане» хотят предложить Пиоли более длительный контракт, чем на два года.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Стефано Пиоли «Милан» стал чемпионом Италии впервые за 10 лет.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт 16 октября – против «Вероны» на поле соперника.