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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» готовит новый контракт для Пиоли

13 Октября 2022 • 17:33 Комментировать

«Милан» ценит работу Стефано Пиоли на должности главного тренера и готовит для него новый контракт. Действующее соглашение связывает тренера с «россонери» до конца нынешнего сезона. В договоре есть опция продления, но клуб хочет не реализовывать её, а заключить новый контракт.

Как сообщает Tuttosport, в «Милане» хотят предложить Пиоли более длительный контракт, чем на два года.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Стефано Пиоли «Милан» стал чемпионом Италии впервые за 10 лет.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт 16 октября – против «Вероны» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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