​«Ювентус» назвал сроки восстановления ди Марии

Анхель ди Мария оказался в лазарете «Ювентуса» - аргентинец травмировался в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби». По итогам обследования у атакующего полузащитника было выявлено незначительное повреждение сухожилия правого бедра. Ди Мария восстановится через 20 дней, о чём говорится на официальном сайте туринского клуба.

Таким образом, опасения по поводу того, что Ахнель ди Мария пропустит чемпионат мира в Катаре, не подтвердились. Футболист «Ювентуса» вернётся в строй в начале ноября.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября.