«Милан» на следующей неделе проведёт переговоры с Леау по новому контракту

«Милан» продолжает работать над продлением контракт с нападающим Рафаэлом Леау. По информации от Football Italia, «россонери» на следующей неделе планируют провести очередную встречу с португальцем, чтобы договориться о новом соглашении.

Напомним, что летом за Леау охотился лондонский «Челси», но «пенсионерам» так и не удалось провернуть сделку. У нападающего действует контракт с «Миланом» до 2024 года.

В новом сезоне Леау отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в восьми поединках чемпионата Италии. Следующим летом «Челси» вновь попытается заполучить португальца.