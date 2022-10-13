Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» на следующей неделе проведёт переговоры с Леау по новому контракту

13 Октября 2022 • 15:52 Комментировать
Верона
...
Милан
1 6.00 X 4.15 2 1.55
16.10 21:45

«Милан» продолжает работать над продлением контракт с нападающим Рафаэлом Леау. По информации от Football Italia, «россонери» на следующей неделе планируют провести очередную встречу с португальцем, чтобы договориться о новом соглашении.

Напомним, что летом за Леау охотился лондонский «Челси», но «пенсионерам» так и не удалось провернуть сделку. У нападающего действует контракт с «Миланом» до 2024 года.

В новом сезоне Леау отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в восьми поединках чемпионата Италии. Следующим летом «Челси» вновь попытается заполучить португальца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
15:52 · Италия. Серия А
«Милан» на следующей неделе проведёт переговоры с Леау по новому контракту
14:38 · Италия. Серия А
​Бывший футболист «Спартака» стал главным тренером «Вероны» официально
13:44 · Италия. Серия А
Первый тренер Кокорина не стал исключать, что нападающий ещё способен поиграть в Италии
13:43 · Италия. Серия А
Ди Мария должен полностью восстановиться к чемпионату мира
12:54 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал об перспективах «Ромы»
11:06 · Италия. Серия А
Маротта: «Если у Шкриньяра те же мысли, что и у нас, он продлит контракт»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о Хвиче: «Он футболист топ-уровня во всех компонентах»
09:58 · Италия. Серия А
Кежман: «Обсудим с «Лацио» будущее Милинковича-Савича после чемпионата мира»
09:57 · Италия. Серия А
Камоцци — о Хвиче: «Я думаю, что он ещё может улучшать свою игру»
02:14 · Италия. Серия А
Аморузо: «Ювентус» уже увольнял тренеров по ходу сезона»
01:37 · Италия. Серия А
«Интер» проведёт переговоры с агентом Шкриньяра в ближайшие часы
00:16 · Италия. Серия Б
Де Росси — о назначении в СПАЛ: «Испытываю небольшой страх» 1
12 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»
23:47 · Италия. Серия Б
Аморузо считает, что Филиппо Индзаги выведет «Реджину» в Серию А
23:22 · Италия. Серия А
Моуринью – о результативности Абрахама: «Это проблема команды, а не отдельного игрока»
Все новости
Рекомендуем