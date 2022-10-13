Спустя несколько дней после увольнения Габриэле Чоффи «Верона» объявила о назначении Сальваторе Боккетти на должность главного тренера команды. В России Боккетти известен главным образом по выступлениям за «Спартак».

После завершения футбольной карьеры Сальваторе Боккетти работал в тренерском штабе Игора Тудора в «Вероне». Затем экс-спартаковец принял молодёжную команду этого клуба, с которой он и работал до сих пор.

Дебютировать у руля первой команды «Вероны» Сальваторе Боккетти будет в игре Серии А против «Милана» в воскресенье вечером. На текущий момент веронцы занимают 18-е место в турнирной таблице.