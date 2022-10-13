Первый тренер Кокорина не стал исключать, что нападающий ещё способен поиграть в Италии

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, поделился мнением о перспективах российского игрока проявить себя на высшем уровне.

Напомним, 31-летний Кокорин принадлежит «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах годичной аренды.

«В «Арисе» Саша действительно расцвёл. Трудно сказать, увидим ли мы снова Кокорина в «Фиорентине». Саше важна практика. Если будет сильно замотивирован, то может снова попробовать свои силы в Италии. В крайнем случае, Александр Кокорин может вернуться в Россию», — цитирует Стаферова Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе команды из Кипра пять матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.