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Чемпионат Италии. Серия А

Первый тренер Кокорина не стал исключать, что нападающий ещё способен поиграть в Италии

13 Октября 2022 • 13:44 Комментировать
Лечче
...
Фиорентина
1 3.80 X 3.30 2 2.07
17.10 21:45

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, поделился мнением о перспективах российского игрока проявить себя на высшем уровне.

Напомним, 31-летний Кокорин принадлежит «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах годичной аренды.

«В «Арисе» Саша действительно расцвёл. Трудно сказать, увидим ли мы снова Кокорина в «Фиорентине». Саше важна практика. Если будет сильно замотивирован, то может снова попробовать свои силы в Италии. В крайнем случае, Александр Кокорин может вернуться в Россию», — цитирует Стаферова Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе команды из Кипра пять матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Валерий Стаферов
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ЛЕЧЧЕ ФИОРЕНТИНА
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