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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью рассказал об перспективах «Ромы»

13 Октября 2022 • 12:54 Комментировать
Бетис
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Рома
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Через 6 ч. 6 мин.

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о перспективах своего текущего клуба накануне встречи Лиги Европы против «Бетиса».

«Вылет из Лиги Европы пошёл бы нам на пользу с точки зрения перспектив в Серии А, но это сильно ударит по нашим амбициям», – приводит слова «особенного» пресс-служба римского клуба.

Напомним, что «волки» находятся на шестой строчке в таблице итальянского первенства с отставанием от лидирующего «Наполи» всего на четыре балла. В группе Лиги Европы у «Ромы» лишь три балла после половины дистанции в квартете с «Бетисом», «ХИКом» и «Лудогорцем».
 

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Рома Жозе Моуринью
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БЕТИС РОМА
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