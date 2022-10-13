Моуринью рассказал об перспективах «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о перспективах своего текущего клуба накануне встречи Лиги Европы против «Бетиса».

«Вылет из Лиги Европы пошёл бы нам на пользу с точки зрения перспектив в Серии А, но это сильно ударит по нашим амбициям», – приводит слова «особенного» пресс-служба римского клуба.

Напомним, что «волки» находятся на шестой строчке в таблице итальянского первенства с отставанием от лидирующего «Наполи» всего на четыре балла. В группе Лиги Европы у «Ромы» лишь три балла после половины дистанции в квартете с «Бетисом», «ХИКом» и «Лудогорцем».

