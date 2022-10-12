Моуринью – о результативности Абрахама: «Это проблема команды, а не отдельного игрока»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал не самые впечатляющие бомбардирские показатели Тэмми Абрахама в нынешнем сезоне.

Английский форвард забил всего два мяча в 11 матчах текущей кампании во всех турнирах.

«Подобное случается со многими качественными игроками в Италии и других чемпионатах, и в нашем случае это проблема команды, а не игрока. Для журналистов и болельщиков важны цифры, а нам нужны победы. Мы не оказываем давление на игрока, только потому что он должен забить определённое количество голов, мы анализируем командную работу», – рассказал португальский специалист на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Бетиса».