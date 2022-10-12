У Дибалы есть шансы сыграть на чемпионате мира

В среду нападающий «Ромы» Пауло Дибала прошёл МРТ. Обследование подтвердило повреждение прямой мышцы бедра у футболиста. Как сообщает в социальных сетях журналист Sky Sport Анджело Манджанте, Дибала пропустит от четырёх до шести недель, но при этом у него есть шансы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира.

Il Corriere Dello Sport дополняет информацию – на следующей неделе Пауло Дибала пройдёт новое обследование. При этом аргентинец уже начал проходить восстановительную программу.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 20 ноября.

Напомним, что Пауло Дибала травмировался в игре Серии А против «Лечче».