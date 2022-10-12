Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

У Дибалы есть шансы сыграть на чемпионате мира

12 Октября 2022 • 19:12 Комментировать

В среду нападающий «Ромы» Пауло Дибала прошёл МРТ. Обследование подтвердило повреждение прямой мышцы бедра у футболиста. Как сообщает в социальных сетях журналист Sky Sport Анджело Манджанте, Дибала пропустит от четырёх до шести недель, но при этом у него есть шансы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира.

Il Corriere Dello Sport дополняет информацию – на следующей неделе Пауло Дибала пройдёт новое обследование. При этом аргентинец уже начал проходить восстановительную программу.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 20 ноября.  

Напомним, что Пауло Дибала травмировался в игре Серии А против «Лечче».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Аргентины Густаво Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
19:48 · Италия. Серия Б
Де Росси: «Мне нравится Серия В»
19:12 · Италия. Серия А
У Дибалы есть шансы сыграть на чемпионате мира
17:51 · Италия. Серия А
​Экс-игрок «Спартака» может стать тренером клуба Серии А
17:44 · Италия. Серия А
​Сарри раскритиковал итальянские СМИ
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Тонали может перейти в топ-клуб АПЛ
17:15 · Италия. Серия А
Ррахмани в этом году за «Наполи» больше не сыграет
16:27 · Италия. Серия А
«Наполи» проведёт турне в Турции во время чемпионата мира
15:55 · Италия. Серия А
​Лукаку вот-вот вернётся в общую группу «Интера»
14:29 · Италия. Серия А
Моуринью достал «ежовые рукавицы»
14:24 · Италия. Серия А
​Ди Мария рискует не сыграть на чемпионате мира
12:28 · Италия. Серия А
«Лацио» назвал внушительную стоимость Милинковича-Савича
12:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» может купить звезду Серии А за 80 миллионов евро 1
11:48 · Италия. Серия А
Звезда «Ювентуса» рискует пропустить 40 дней
09:32 · Италия. Серия А
Влахович может покинуть «Ювентус» - названо условие 1
08:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» решил избавиться от двух футболистов
Все новости
Рекомендуем