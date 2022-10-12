​Экс-игрок «Спартака» может стать тренером клуба Серии А

Во вторник «Верона» отправила в отставку Габриэле Чоффи по причине неудовлетворительных результатов. Принять команду может бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент 35-летний Сальваторе Боккетти работает с молодёжной командой «Вероны». Ранее он входил в тренерский штаб первой команды, когда его возглавлял Игор Тудор.

На текущий момент «Верона» располагается на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А, то есть в зоне прямого вылета. Ближайший матч чемпионата команда проведёт 16 октября – против «Милана» на своём поле.