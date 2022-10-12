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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри раскритиковал итальянские СМИ

12 Октября 2022 • 17:44 Комментировать
Лацио
...
Удинезе
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16.10 16:00

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отреагировал на информацию о возможном трансфере Сергея Милинковича-Савича в «Ювентус».

«Вокруг этой информации слишком много шума. На следующий день после нашей победы со счётом 4:0 газета разместила имя игрока на первой полосе с рассказом о трансферах. Тем временем итальянский велосипедист Филиппо Ганна установил невероятный рекорд, но чтобы узнать о нём больше, мне пришлось поискать на специализированных сайтах. Это даёт понять, насколько предвзята точка зрения итальянских СМИ», - сказал Сарри на пресс-конференции.

«Милинковичу-Савичу есть куда расти, судя по тому, сколько мячей он теряет», - добавил тренер «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри Сергей Милинкович-Савич
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