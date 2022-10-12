​Сарри раскритиковал итальянские СМИ

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отреагировал на информацию о возможном трансфере Сергея Милинковича-Савича в «Ювентус».

«Вокруг этой информации слишком много шума. На следующий день после нашей победы со счётом 4:0 газета разместила имя игрока на первой полосе с рассказом о трансферах. Тем временем итальянский велосипедист Филиппо Ганна установил невероятный рекорд, но чтобы узнать о нём больше, мне пришлось поискать на специализированных сайтах. Это даёт понять, насколько предвзята точка зрения итальянских СМИ», - сказал Сарри на пресс-конференции.

«Милинковичу-Савичу есть куда расти, судя по тому, сколько мячей он теряет», - добавил тренер «Лацио».