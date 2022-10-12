Ррахмани в этом году за «Наполи» больше не сыграет

Потери в стане «Наполи» - ключевой защитник команды Амир Ррахмани в этом году больше не сыграет. Он получил травму в матче с «Кремонезе», в котором «Наполи» выиграл со счетом 4:1. Косоварский оборонец пропустит не менее месяца, но, так как через месяц клубный календарный год, по сути, закончится, то на поле Ррахмани вернется лишь в начале следующего года - в первом январском матче «Наполи», это будет встреча с «Интером».

Напомним, что сегодня «Наполи» сразится в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Аяксом», матч начнется в 19:45 по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.