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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью достал «ежовые рукавицы»

12 Октября 2022 • 14:29 Комментировать
Бетис
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Рома
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13.10 19:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен последними выступлениями своей команды. Речь идёт о матче Лиги Европы против «Бетиса» (поражение 1:2) и матче Серии А против «Лечче» (победа 2:1). Опытный португальский тренер достал из шкафа «ежовые рукавицы». Как сообщает Corriere dello Sports, в последние дни Моуринью был необычайно активен на тренировках. Он часто останавливал занятия и отчитывал игроков, если они не сделали нужный пас или допустили ошибку. Таким образом Моуринью хочет встряхнуть команду и добиться максимальной концентрации. И, главное, Жозе хочет увидеть от футболистов реакцию на последние неубедительные игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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