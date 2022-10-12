Моуринью достал «ежовые рукавицы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен последними выступлениями своей команды. Речь идёт о матче Лиги Европы против «Бетиса» (поражение 1:2) и матче Серии А против «Лечче» (победа 2:1). Опытный португальский тренер достал из шкафа «ежовые рукавицы». Как сообщает Corriere dello Sports, в последние дни Моуринью был необычайно активен на тренировках. Он часто останавливал занятия и отчитывал игроков, если они не сделали нужный пас или допустили ошибку. Таким образом Моуринью хочет встряхнуть команду и добиться максимальной концентрации. И, главное, Жозе хочет увидеть от футболистов реакцию на последние неубедительные игры.