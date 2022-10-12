​Ди Мария рискует не сыграть на чемпионате мира

Анхель ди Мария снова угодил в лазарет «Ювентуса» по итогам вторничного матча Лиги чемпионов против «Маккаби». Аргентинскому атакующему полузащитнику ещё предстоит пройти ряд тестов для выяснения степени его повреждения. Впрочем, уже сейчас понятно, что ди Мария вряд ли сыграет за «старую синьору» в октябре и ноябре. Как сообщает Calciomercato, есть риск, что Анхель не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре. Более точная информация ожидается в четверг-пятницу.

В сезоне 2022/2023 Анхель ди Мария провёл 7 матчей. В них аргентинец забил один гол и отдал четыре голевых паса на партнёров.