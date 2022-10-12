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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» назвал внушительную стоимость Милинковича-Савича

12 Октября 2022 • 12:28 Комментировать

Клаудио Лотито, являющийся президентом римского «Лацио», высказался о возможной продаже сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Активный интерес к игроку проявляет туринский «Ювентус».

«У нас нет договоренности по продаже Милинковича-Савича в «Ювентус» или какой-то другой клуб. Могу лишь сказать, что его стоимость сейчас – 120 миллионов евро. И она растет с каждым месяцем», - передает слова руководителя Il Messaggero.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 12 поединков на клубном уровне, забил четыре гола и отдал семь ассистов. Его контракт с римлянами рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Сергей Милинкович-Савич
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