«Ювентус» может купить звезду Серии А за 80 миллионов евро

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич – приоритетная цель туринского «Ювентуса» на зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям источника, президент «старой синьоры» Андреа Аньелли лично занимается этим переходом. Руководитель уже вступил в предварительные переговоры с коллегой из «Лацио» Клаудио Лотито. Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.

27-летний серб выступает за «орлов» с августа 2015 года. Его действующий контракт с римлянами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Серии А полузащитник сделал семь ассистов и забил три гола в девяти поединках.