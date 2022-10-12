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Чемпионат Италии. Серия А

Звезда «Ювентуса» рискует пропустить 40 дней

12 Октября 2022 • 11:48 Комментировать

Туринский «Ювентус» рискует на долгий срок потерять аргентинского вингера Анхеля ди Марию. Опытный футболист получил повреждение во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» (0:2).

Согласно сообщениям Gazzetta dello Sport, аргентинец серьезно травмировал заднюю поверхность бедра. Из-за этого повреждения Анхель рискует провести в лазарете около 40 дней.

Ди Мария перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Италии аргентинец провел четыре матча и отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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