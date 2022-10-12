Влахович может покинуть «Ювентус» - названо условие

Туринский «Ювентус» рискует потерять сербского нападающего Душана Влаховича по окончании нынешнего сезона. По сообщениям Tutto Juve, 22-летний бомбардир может покинуть «старую синьору», если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов.

Подопечные Массимилиано Аллегри неудачно начали новый розыгрыш Серии А, занимая лишь восьмое место после девяти проведенных туров. Отставание «старой синьоры» от зоны Лиги чемпионов составляет семь баллов.

Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в январе 2022 года, перейдя из «Фиорентины». Срок действующего трудового договора серба со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года.