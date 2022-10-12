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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович может покинуть «Ювентус» - названо условие

12 Октября 2022 • 09:32 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» рискует потерять сербского нападающего Душана Влаховича по окончании нынешнего сезона. По сообщениям Tutto Juve, 22-летний бомбардир может покинуть «старую синьору», если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов.

Подопечные Массимилиано Аллегри неудачно начали новый розыгрыш Серии А, занимая лишь восьмое место после девяти проведенных туров. Отставание «старой синьоры» от зоны Лиги чемпионов составляет семь баллов.

Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в январе 2022 года, перейдя из «Фиорентины». Срок действующего трудового договора серба со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
12 Октября 2022 в 09:36
И правильно сделает. Взяли форварда который не умеет играть спиной к воротам соперника и используют его именно в этом качестве, а потом разговоры о том ,что Юве развели на деньги.
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