«Ювентус» решил избавиться от двух футболистов

В туринском «Ювентусе» приняли окончательное решение по будущему двух футболистов - Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, боссы «старой синьоры» не станут продлевать контракты с игроками. Таким образом, бразилец и колумбиец покинут команду на правах свободных агентов.

Куадрадо играет за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 12 поединках, в которых отдал одну результативную передачу.

На счету Сандро в текущем сезоне десять матчей и один голевой пас. Бразилец является игроком «старой синьоры» с 2015 года.