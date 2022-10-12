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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» решил избавиться от двух футболистов

12 Октября 2022 • 08:37 Комментировать

В туринском «Ювентусе» приняли окончательное решение по будущему двух футболистов - Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, боссы «старой синьоры» не станут продлевать контракты с игроками. Таким образом, бразилец и колумбиец покинут команду на правах свободных агентов.

Куадрадо играет за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 12 поединках, в которых отдал одну результативную передачу.

На счету Сандро в текущем сезоне десять матчей и один голевой пас. Бразилец является игроком «старой синьоры» с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро Хуан Куадрадо
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