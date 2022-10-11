Мальдини: «Милан» хочет продлить контракт Леау до ЧМ»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что его команда хочет решить вопрос с продлением контракта с Рафаэлом Леау до нового года. Мальдини не сомневается в том, что Леау, на которого засматриваются ведущие клубы Европы, согласится продлить контракт до чемпионата мира в Катаре, который начнется 20 ноября.

- Продление контракта с Леау? Мы хотели сделать это еще год назад, но нужны и должные условия. Надеюсь, получится продлить его контракт до чемпионата мира в Катаре, - цитирует слова Мальдини La Gazzetta Dello Sport.

В настоящий момент «Милан» сражается с «Челси» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за встречей можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.