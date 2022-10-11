Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Милан» хочет продлить контракт Леау до ЧМ»

11 Октября 2022 • 22:31 Комментировать
Эмполи
...
Монца
1 2.45 X 3.25 2 3.00
15.10 16:00

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что его команда хочет решить вопрос с продлением контракта с Рафаэлом Леау до нового года. Мальдини не сомневается в том, что Леау, на которого засматриваются ведущие клубы Европы, согласится продлить контракт до чемпионата мира в Катаре, который начнется 20 ноября.

- Продление контракта с Леау? Мы хотели сделать это еще год назад, но нужны и должные условия. Надеюсь, получится продлить его контракт до чемпионата мира в Катаре, - цитирует слова Мальдини La Gazzetta Dello Sport.

В настоящий момент «Милан» сражается с «Челси» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за встречей можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ МОНЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
22:33 · Италия. Серия А
Аллегри останется тренером «Ювентуса» после поражения «Маккаби» 4
22:31 · Италия. Серия А
Мальдини: «Милан» хочет продлить контракт Леау до ЧМ»
20:42 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Ювентуса» встал на защиту Аллегри 2
19:45 · Италия. Серия А
В региональной итальянской лиге вратарь отразил четыре пенальти за матч
18:50 · Италия. Серия А
Пара поклонников «Милана» исполнила обещание и побывала в родной деревне Жиру
18:10 · Италия. Серия А
Скончался автор первого гола итальянцев на «Уэмбли»
17:43 · Италия. Серия А
​«Рома» может отложить МРТ для Дибалы
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не выкупит Артура
16:41 · Италия. Серия А
​«Верона» уволила тренера официально
15:56 · Италия. Серия Б
​СПАЛ объявил о назначении де Росси официально
12:35 · Англия. Премьер-лига
Иммобиле: «Поверьте, Милинкович-Савич на том же уровне, что и де Брёйне»
11:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» пожертвует одним игроком ради трансфера Милинковича-Савича
11:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит 60 миллионов на громкий трансфер 1
10:10 · Италия. Серия А
Чалханоглу близок к продлению контракта с «Интером»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересны два защитника топ-клубов АПЛ
Все новости
Рекомендуем