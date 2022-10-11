Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В региональной итальянской лиге вратарь отразил четыре пенальти за матч

11 Октября 2022 • 19:45 Комментировать

Матч между «Виртусом» из Пьяценцы и «Полиспортивой» из Беттолы в рамках регионального итальянского чемпионата закончился со счетом 1:1, и в этом большая заслуга голкипера гостей Джованни Гауденци, который отразил целых четыре пенальти, причем от четырех разных исполнителей.  Такого в Италии не припоминают...

- Это что-то невероятное, я такого не видел никогда на поле в матчах любителей, да и профессионалов также. Вратарь, отражающий четыре пенальти за матч - это что-то невероятное, - поделился своим мнением Алессандро Ребекки, спортивный директор клуба.

Чем-то эта история напомнила про подвиг румынского вратаря Хельмута Дукадама - тот отразил четыре послематчевых пенальти от игроков «Барселоны» в 1986 году. И было это в финале Кубка чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
19:45 · Италия. Серия А
В региональной итальянской лиге вратарь отразил четыре пенальти за матч
18:50 · Италия. Серия А
Пара поклонников «Милана» исполнила обещание и побывала в родной деревне Жиру
18:10 · Италия. Серия А
Скончался автор первого гола итальянцев на «Уэмбли»
17:43 · Италия. Серия А
​«Рома» может отложить МРТ для Дибалы
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не выкупит Артура
16:41 · Италия. Серия А
​«Верона» уволила тренера официально
15:56 · Италия. Серия Б
​СПАЛ объявил о назначении де Росси официально
12:35 · Англия. Премьер-лига
Иммобиле: «Поверьте, Милинкович-Савич на том же уровне, что и де Брёйне»
11:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» пожертвует одним игроком ради трансфера Милинковича-Савича
11:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит 60 миллионов на громкий трансфер 1
10:10 · Италия. Серия А
Чалханоглу близок к продлению контракта с «Интером»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересны два защитника топ-клубов АПЛ
09:28 · Италия. Серия А
Госенс покинет «Интер» зимой, клуб уже нашёл ему замену
08:07 · Италия. Серия А
Тренер «Фиорентины» прокомментировал разгром от «Лацио»
04:46 · Италия. Серия А
Бывший чемпион мира: «Есть чувство, что в «Ювентусе» перестали доверять Аллегри» 1
Все новости
Рекомендуем