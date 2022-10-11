В региональной итальянской лиге вратарь отразил четыре пенальти за матч

Матч между «Виртусом» из Пьяценцы и «Полиспортивой» из Беттолы в рамках регионального итальянского чемпионата закончился со счетом 1:1, и в этом большая заслуга голкипера гостей Джованни Гауденци, который отразил целых четыре пенальти, причем от четырех разных исполнителей. Такого в Италии не припоминают...

- Это что-то невероятное, я такого не видел никогда на поле в матчах любителей, да и профессионалов также. Вратарь, отражающий четыре пенальти за матч - это что-то невероятное, - поделился своим мнением Алессандро Ребекки, спортивный директор клуба.

Чем-то эта история напомнила про подвиг румынского вратаря Хельмута Дукадама - тот отразил четыре послематчевых пенальти от игроков «Барселоны» в 1986 году. И было это в финале Кубка чемпионов.