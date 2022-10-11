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Чемпионат Италии. Серия А

Пара поклонников «Милана» исполнила обещание и побывала в родной деревне Жиру

11 Октября 2022 • 18:50 Комментировать
Верона
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Милан
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16.10 21:45

В феврале Оливье Жиру забил два гола в ворота «Интера» в дерби, «Милан» выиграл со счетом 2:1, и эта победа предопределила общий успех команды - после 11 лет ожидания клуб вернул себе чемпионский титул. Семейная пара из Милана в тот день, когда Жиру принес такую эффектную победу, пообещала совершить путешествие в Форже - горную деревеньку в департаменте Савойя, где родился Оливье.

Это получилось сделать во время паузы для матчей сборных в конце сентября, сообщает Rompipallone.it. Время навестить родителей и встретиться с Марой и Марко (так зовут девушку и парня) нашел и сам Жиру, в силу своей занятности не очень часто заглядывающий на родной огонек.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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ВЕРОНА МИЛАН
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