Пара поклонников «Милана» исполнила обещание и побывала в родной деревне Жиру

В феврале Оливье Жиру забил два гола в ворота «Интера» в дерби, «Милан» выиграл со счетом 2:1, и эта победа предопределила общий успех команды - после 11 лет ожидания клуб вернул себе чемпионский титул. Семейная пара из Милана в тот день, когда Жиру принес такую эффектную победу, пообещала совершить путешествие в Форже - горную деревеньку в департаменте Савойя, где родился Оливье.

Это получилось сделать во время паузы для матчей сборных в конце сентября, сообщает Rompipallone.it. Время навестить родителей и встретиться с Марой и Марко (так зовут девушку и парня) нашел и сам Жиру, в силу своей занятности не очень часто заглядывающий на родной огонек.