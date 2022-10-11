Скончался автор первого гола итальянцев на «Уэмбли»

Летом 2021 года итальянская сборная вернула себе титул чемпиона Европы, и случилось это на легендарном стадионе «Уэмбли». Но сейчас пришла другая, скорбная весть из Италии, также связанная со стадионом «Уэмбли». В возрасте 90 лет скончался Серджио Бригенти, бывший футболист «Интера» и «Сампдории», первый итальянец, забивший на «Уэмбли» в ворота английской сборной в товарищеском матче 1959 года, закончившемся со счетом 2:2.

В составе «Интера» Бригенти выиграл два Скудетто, а в составе «Сампдории» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон в Серии А, 28 голов в 1960\1961. Позже работал тренером и входил в штаб Азельо Вичини в ходе Евро-1988 и чемпионата мира 1990 года. В 1991 ему вручили орден «За заслуги перед Итальянской Республикой».