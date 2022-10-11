Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Скончался автор первого гола итальянцев на «Уэмбли»

11 Октября 2022 • 18:10 Комментировать

Летом 2021 года итальянская сборная вернула себе титул чемпиона Европы, и случилось это на легендарном стадионе «Уэмбли». Но сейчас пришла другая, скорбная весть из Италии, также связанная со стадионом «Уэмбли». В возрасте 90 лет скончался Серджио Бригенти, бывший футболист «Интера» и «Сампдории», первый итальянец, забивший на «Уэмбли» в ворота английской сборной в товарищеском матче 1959 года, закончившемся со счетом 2:2.

В составе «Интера» Бригенти выиграл два Скудетто, а в составе «Сампдории» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон в Серии А, 28 голов в 1960\1961. Позже работал тренером и входил в штаб Азельо Вичини в ходе Евро-1988 и чемпионата мира 1990 года. В 1991 ему вручили орден «За заслуги перед Итальянской Республикой». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Уэмбли Сампдория Сборная Италии Серджио Бригенти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
18:10 · Италия. Серия А
Скончался автор первого гола итальянцев на «Уэмбли»
17:43 · Италия. Серия А
​«Рома» может отложить МРТ для Дибалы
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не выкупит Артура
16:41 · Италия. Серия А
​«Верона» уволила тренера официально
15:56 · Италия. Серия Б
​СПАЛ объявил о назначении де Росси официально
12:35 · Англия. Премьер-лига
Иммобиле: «Поверьте, Милинкович-Савич на том же уровне, что и де Брёйне»
11:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» пожертвует одним игроком ради трансфера Милинковича-Савича
11:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит 60 миллионов на громкий трансфер 1
10:10 · Италия. Серия А
Чалханоглу близок к продлению контракта с «Интером»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересны два защитника топ-клубов АПЛ
09:28 · Италия. Серия А
Госенс покинет «Интер» зимой, клуб уже нашёл ему замену
08:07 · Италия. Серия А
Тренер «Фиорентины» прокомментировал разгром от «Лацио»
04:46 · Италия. Серия А
Бывший чемпион мира: «Есть чувство, что в «Ювентусе» перестали доверять Аллегри» 1
03:33 · Италия. Серия А
Разгромив «Фиорентину», «Лацио» повторил достижение, в последний раз покорявшееся... «Фиорентине» в 1959 году
03:29 · Италия. Серия А
Иммобиле сыграл свой 300-й матч в Серии А
Все новости
Рекомендуем