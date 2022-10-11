Футболист «Ромы» Пауло Дибала получил травму при исполнении пенальти в воскресном матче чемпионата Италии против «Лечче». Форвард рискует пропустить чемпионат мира в Катаре, но точной информации о сроках его восстановления пока нет. В понедельник медики не смогли определить точный характер травмы Дибалы из-за скопления жидкости в правом бедре. Чтобы новое обследование оказалось более информативным, «Рома» может отложить МРТ для Дибалы со вторника на среду. Об этом сообщают La Gazzetta Dello Sport и Il Corriere Dello Sport.

Чемпионат мира в Катаре стартует через пять с половиной недель.