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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» может отложить МРТ для Дибалы

11 Октября 2022 • 17:43 Комментировать

Футболист «Ромы» Пауло Дибала получил травму при исполнении пенальти в воскресном матче чемпионата Италии против «Лечче». Форвард рискует пропустить чемпионат мира в Катаре, но точной информации о сроках его восстановления пока нет. В понедельник медики не смогли определить точный характер травмы Дибалы из-за скопления жидкости в правом бедре. Чтобы новое обследование оказалось более информативным, «Рома» может отложить МРТ для Дибалы со вторника на среду. Об этом сообщают La Gazzetta Dello Sport и Il Corriere Dello Sport.

Чемпионат мира в Катаре стартует через пять с половиной недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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