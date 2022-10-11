Габриэле Чоффи более не является главным тренером «Вероны». Клуб посредством своего официального сайта объявил об отставке Чоффи и его штаба. «Верона» поблагодарила специалистов за их работу.

На должности главного тренера «Вероны» Габриэле Чоффи работал с начала нынешнего сезона. В 10 играх под руководством этого тренера команда отпраздновала только одну победу при двух ничьих и семи поражениях.

«Верона» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, то есть располагается в зоне прямого вылета.

Ближайший матч «Верона» проведёт 16 октября – против «Милана» в чемпионате.