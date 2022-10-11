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Чемпионат Италии. Серия А

​«Верона» уволила тренера официально

11 Октября 2022 • 16:41 Комментировать
Верона
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Милан
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16.10 21:45

Габриэле Чоффи более не является главным тренером «Вероны». Клуб посредством своего официального сайта объявил об отставке Чоффи и его штаба. «Верона» поблагодарила специалистов за их работу.

На должности главного тренера «Вероны» Габриэле Чоффи работал с начала нынешнего сезона. В 10 играх под руководством этого тренера команда отпраздновала только одну победу при двух ничьих и семи поражениях.

«Верона» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, то есть располагается в зоне прямого вылета.

Ближайший матч «Верона» проведёт 16 октября – против «Милана» в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Габриэле Чоффи
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ВЕРОНА МИЛАН
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