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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» пожертвует одним игроком ради трансфера Милинковича-Савича

11 Октября 2022 • 11:49 Комментировать

Американский хавбек Уэстон Маккенни может покинуть туринский «Ювентус» в грядущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «старая синьора» намерена продать Маккенни, а вырученные деньги вложить на приобретение лидера римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, что Уэстон выступает в составе туринского коллектива с 2020 года. Его трансфер обошелся итальянскому гранду в 20 миллионов евро.

В этом сезоне американец провел 11 матчей, забил гол и сделал ассист. Контракт Маккенни с «Ювентусом» рассчитан еще на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сергей Милинкович-Савич Уэстон Маккенни
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