«Ювентус» пожертвует одним игроком ради трансфера Милинковича-Савича

Американский хавбек Уэстон Маккенни может покинуть туринский «Ювентус» в грядущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «старая синьора» намерена продать Маккенни, а вырученные деньги вложить на приобретение лидера римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, что Уэстон выступает в составе туринского коллектива с 2020 года. Его трансфер обошелся итальянскому гранду в 20 миллионов евро.

В этом сезоне американец провел 11 матчей, забил гол и сделал ассист. Контракт Маккенни с «Ювентусом» рассчитан еще на три года.