Чалханоглу близок к продлению контракта с «Интером»

Переговоры между турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу и руководством миланского «Интера» о продлении сотрудничества подходят к логическому завершению. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, вскоре стороны подпишут новый долгосрочный контракт.

Хакан выступает за «нерадзурри» с 2021 года, куда перешел на правах свободного агента. Его действующий контракт истекает по завершении сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Чалханоглу принял участие в 11 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.