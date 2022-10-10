​Рабио задали вопрос о его будущем

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио на пресс-конференции перед матчем против «Маккаби» дал комментарий по поводу своего будущего.

Отметим, что действующий контракт связывает Адриена Рабио с «Ювентусом» до конца сезона 2022/2023.

«Думаю ли я, что это мой последний сезон в Турине? Не знаю. Сейчас мне есть о чём подумать – хочу помогать команде в этот непростой момент. Я даже не думаю о чемпионате мира, потому что впереди у нас много игр с «Ювентусом». Нужно сосредоточиться на играх команды, а там посмотрим», - сказал Рабио.

«Ювентус» сыграет в гостях у «Маккаби» во вторник, 11 октября.