Моуринью сообщил плохие новости для сборной Аргентины

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, выступающий за «Рому», получил повреждение по ходу поединка против «Лечче» (2:1) в рамках девятого тура чемпионата Италии. Форвард травмировался при исполнении 11-метрового удара.

«Мало шансов, что Пауло выйдет на поле в этом году», - передает слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью издание Football-Italia.

Таким образом, Дибала с большой долей вероятности пропустит чемпионат мира-2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

В нынешнем сезоне Серии А 28-летний аргентинец забил пять голов и отдал две результативные передачи.