«ПСЖ» предпримет новую попытку купить Шкриньяра

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему остается в сфере интересов французского «ПСЖ». Об этом рапортует ESPN.

Парижский гранд был заинтересован в подписании словака в летнее трансферное окно, однако сделка не состоялась. Теперь чемпион Лиги 1 планирует предпринять еще одну попытку приобрести игрока в январе. Действующий контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до окончания нынешнего сезона, поэтому «ПСЖ» может заполучить его зимой по сниженной стоимости.

Милан выступает за «Интер» с 2017 года. В этом сезоне он провел девять поединков в чемпионате Италии.