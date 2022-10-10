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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» предпримет новую попытку купить Шкриньяра

10 Октября 2022 • 10:32 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему остается в сфере интересов французского «ПСЖ». Об этом рапортует ESPN.

Парижский гранд был заинтересован в подписании словака в летнее трансферное окно, однако сделка не состоялась. Теперь чемпион Лиги 1 планирует предпринять еще одну попытку приобрести игрока в январе. Действующий контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до окончания нынешнего сезона, поэтому «ПСЖ» может заполучить его зимой по сниженной стоимости.

Милан выступает за «Интер» с 2017 года. В этом сезоне он провел девять поединков в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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