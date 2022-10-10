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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» установил абсолютный клубный рекорд

10 Октября 2022 • 02:58 Комментировать
Кремонезе
1:4
Наполи
окончен

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» снова крупно выиграл и продолжает идти по турниру без поражений. Для команды Лучано Спаллетти это была уже пятая кряду победа в чемпионате Италии, среди поверженных за это время оказался и чемпион страны «Милан».

Более того, команда выиграла и все три проведенных матча в новом сезоне Лиги чемпионов, и общая победная серия неаполитанцев достигла восьми матчей во всех турнирах. Такого в истории «Наполи» еще никогда не было.

В следующем туре неаполитанцам предстоит сразиться с «Болоньей», эта игра состоится в следующее воскресенье, 16 октября.

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Наполи
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