Симеоне доволен тем, что забил победный гол для «Наполи»

В девятом туре итальянского чемпионата «Наполи» снова крупно выиграл и продолжает идти по турниру без поражений. Триумф своей команды прокомментировал Джованни Симеоне - нападающий команды, который забил победный, второй гол, после выхода на замену. Напомним, что «Наполи» выиграл со счетом 4:1, забив три мяча во второй половине игры.

- Было очень приятно забить. И для команды день тоже оказался удачным. Мы боролись до самого конца, мы заслужили победу. Наши болельщики помогают заряжаться энергией, и мы все, все игроки чувствуем это, и очень ценим, - цитирует слова Симеоне calcionapoli1926.it.