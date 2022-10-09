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Чемпионат Италии. Серия А

Симеоне доволен тем, что забил победный гол для «Наполи»

09 Октября 2022 • 22:48 Комментировать
Кремонезе
1:4
Наполи
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В девятом туре итальянского чемпионата «Наполи» снова крупно выиграл и продолжает идти по турниру без поражений. Триумф своей команды прокомментировал Джованни Симеоне - нападающий команды, который забил победный, второй гол, после выхода на замену. Напомним, что «Наполи» выиграл со счетом 4:1, забив три мяча во второй половине игры.

- Было очень приятно забить. И для команды день тоже оказался удачным. Мы боролись до самого конца, мы заслужили победу. Наши болельщики помогают заряжаться энергией, и мы все, все игроки чувствуем это, и очень ценим, - цитирует слова Симеоне calcionapoli1926.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кремонезе Джованни Симеоне
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