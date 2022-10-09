Спаллетти прокомментировал очередную крупную победу «Наполи»

В девятом туре итальянского чемпионата «Наполи» снова крупно выиграл и продолжает идти по турниру без поражений. Триумф своей команды прокомментировал Лучано Спаллетти - наставник клуба. Напомним, что «Наполи» выиграл со счетом 4:1.

- Это был непростой матч, несмотря на счет. Такие соперники вообще даются нам с трудом. И, судя по тому что я увидел, «Кремонезе» заслуживает большего, чем нынешнее место в турнирной таблице. Симеоне забил отличный гол. Рад тому, что игроки оставались сфокусированными и мотивированными даже после финального свистка. Так и должно быть, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.