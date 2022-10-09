«Наполи» в концовке разгромил «Кремонезе» и вернул лидерство

В девятом туре Серии А «Наполи» гостил у «Кремонезе», главного аутсайдера сезона. Несмотря на разницу в классе и обилие моментов у ворот новичков, неаполитанцы добились своего лишь в концовке. Лидер чемпионата Италии выиграл первый тайм благодаря голу с пенальти Матео Политано, но соперник отыгрался на 47-й минуте. В заключительном отрезке Джованни Симеоне, Ирвинг Лосано и Матиас Оливера забили по мячу и сделали счет разгромным - 4:1.

«Наполи» с 23 очками в активе вернул себе первое место.

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