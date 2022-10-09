«Наполи» в концовке разгромил «Кремонезе» и вернул лидерство

В девятом туре Серии А «Наполи» гостил у «Кремонезе», главного аутсайдера сезона. Несмотря на разницу в классе и обилие моментов у ворот новичков, неаполитанцы добились своего лишь в концовке. Лидер чемпионата Италии выиграл первый тайм благодаря голу с пенальти Матео Политано, но соперник отыгрался на 47-й минуте. В заключительном отрезке Джованни Симеоне, Ирвинг Лосано и Матиас Оливера забили по мячу и сделали счет разгромным - 4:1.
«Наполи» с 23 очками в активе вернул себе первое место.
Протокол игры
|26'Политано Маттео (0:1)
|(1:1) Дессерс Сириль47'
|76'Симеоне Джованни (1:2)
|90'Лосано Ирвинг (1:3)
|90'Оливера Матиас (1:4)
Ионуц Андрей Раду•Серникола Леонардо• 69'Бьянкетти Маттео•Лочошвили Лука•Кваглиата Джакомо•Аскасибар Сантьяго80' (Чофани Даниэль (80') •Мейте Суалихо•Дзанимачча Лука 17'46' (Окереке Давид (46') •Афена-Гьян Феликс62' (Эскаланте Гонсало (62') •Валери Эмануэле72' (Буонаюто Кристиан (72') •Дессерс Сириль72' (Айву Эмануэль (72')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир82' (Эстигор Лео (82') •Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу82' (Оливера Матиас (82') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Ндомбеле Танги57' (Симеоне Джованни (57') •Политано Маттео73' (Лосано Ирвинг (73') •Распадори Джакомо73' (Зелиньски Пётр (73') •Кварацхелия Хвича
09 октября. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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