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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» в концовке разгромил «Кремонезе» и вернул лидерство

09 Октября 2022 • 20:59 Комментировать
Кремонезе
1:4
Наполи
окончен

В девятом туре Серии А «Наполи» гостил у «Кремонезе», главного аутсайдера сезона. Несмотря на разницу в классе и обилие моментов у ворот новичков, неаполитанцы добились своего лишь в концовке. Лидер чемпионата Италии выиграл первый тайм благодаря голу с пенальти Матео Политано, но соперник отыгрался на 47-й минуте. В заключительном отрезке Джованни Симеоне, Ирвинг Лосано и Матиас Оливера забили по мячу и сделали счет разгромным - 4:1.

«Наполи» с 23 очками в активе вернул себе первое место.

Протокол игры  
Кремонезе1:4Наполи
  26'Политано Маттео (0:1)
(1:1) Дессерс Сириль47'  
  76'Симеоне Джованни (1:2)
  90'Лосано Ирвинг (1:3)
  90'Оливера Матиас (1:4)
Ионуц Андрей РадуСерникола Леонардо  69'Бьянкетти МаттеоЛочошвили ЛукаКваглиата ДжакомоАскасибар Сантьяго 80' (Чофани Даниэль ( 80') Мейте СуалихоДзанимачча Лука  17' 46' (Окереке Давид ( 46') Афена-Гьян Феликс 62' (Эскаланте Гонсало ( 62') Валери Эмануэле 72' (Буонаюто Кристиан ( 72') Дессерс Сириль 72' (Айву Эмануэль ( 72')
Запасные: Пикель ШарльВаскес ХоанМиланезе ТоммазоБаэс ХаймеКарнесекки МаркоАкелла КристианНдиайе МаиссеСаро Джанлука
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир 82' (Эстигор Лео ( 82') Ким Мин-ЧжэРуй Мариу 82' (Оливера Матиас ( 82') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславНдомбеле Танги 57' (Симеоне Джованни ( 57') Политано Маттео 73' (Лосано Ирвинг ( 73') Распадори Джакомо 73' (Зелиньски Пётр ( 73') Кварацхелия Хвича
Запасные: Сиригу СальватореЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоЭлмас Эльиф
09 октября. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

Видео

Ррахмани попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Ррахмани попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Маттео Политано с пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Маттео Политано с пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Сириля Дессерса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Сириля Дессерса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Джованни Симеоне (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Джованни Симеоне (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:3. Гол Ирвинга Лосано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:3. Гол Ирвинга Лосано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:4. Гол Матиаса Оливеры (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:4. Гол Матиаса Оливеры (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кремонезе
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