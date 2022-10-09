«Аталанта» - единоличный лидер Серии А, несмотря на упущенную победу над «Удинезе»

В воскресенье «Удинезе» и «Аталанта» бились за право стать единоличным лидером Серии А. В примерно равной борьбе гости имели шансы на три очка. Адемола Лукман забил с игры, а Луис Муриэль - с пенальти. Соперник всё перевернул в середине второго тайма после ударов Херарда Делофеу на исполнение и Неуэна Переса головой - 2:2.

«Аталанта» - единоличный лидер, ее соперник отстает на очко.

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