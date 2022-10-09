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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» - единоличный лидер Серии А, несмотря на упущенную победу над «Удинезе»

09 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
Удинезе
2:2
Аталанта
окончен

В воскресенье «Удинезе» и «Аталанта» бились за право стать единоличным лидером Серии А. В примерно равной борьбе гости имели шансы на три очка. Адемола Лукман забил с игры, а Луис Муриэль - с пенальти. Соперник всё перевернул в середине второго тайма после ударов Херарда Делофеу на исполнение и Неуэна Переса головой  - 2:2.

«Аталанта» - единоличный лидер, ее соперник отстает на очко.

Протокол игры  
Удинезе2:2Аталанта
  36'Лукман Адемола (0:1)
  56'Муриэль Луис (0:2)
(1:2) Делофеу Херард67'  
(2:2) Перес Неуэн78'  
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол Яка  8'Эбосс Энцо  70'Перейра Роберто 87' (Эхизибуэ Кингсли ( 87') Удоги ДестиниЛоврич Санди 59' (Арслан Толгай-Али ( 59') Уолас СоузаМакенго Жан-Виктор 59' (Самарджич Лазар ( 59') Делофеу ХерардГомеш Бету 65' (Саксесс Исаак ( 65')
Запасные: Яяло МатоГессанд АксельПаделли ДаниэлеVivaldoНюйтинк БрэмПьяна ЭдоардоАбанква ДжеймсНесторовски ИльяЭбоселе Фести
Спортьелло МаркоОколи МемеДемирал Мерих  35'Скальвини Джорджио 87' (Руджери Маттео ( 87') Хатебур Ханс  90'Меле Йоаким 79' (Эдерсон Хонорато ( 79') Де Рон МартенКоопмейнерс ТеунПашалич Марио 79' (Соппи Брэндон ( 79') Лукман Адемола  37' 65' (Малиновский Руслан ( 65') Муриэль Луис 65' (Хёйлунн Расмус ( 65')
Запасные: Цортеа НадирБога ЖеремиБертини ТоммазоРосси Франческо
09 октября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

Видео

0:1. Гол Адемола Лукмена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Адемола Лукмена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол с пенальти Луиса Муриэля (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол с пенальти Луиса Муриэля (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Херарда Деулофеу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Херарда Деулофеу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Науена Переса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Науена Переса (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Аталанта
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