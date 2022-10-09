«Аталанта» - единоличный лидер Серии А, несмотря на упущенную победу над «Удинезе»

В воскресенье «Удинезе» и «Аталанта» бились за право стать единоличным лидером Серии А. В примерно равной борьбе гости имели шансы на три очка. Адемола Лукман забил с игры, а Луис Муриэль - с пенальти. Соперник всё перевернул в середине второго тайма после ударов Херарда Делофеу на исполнение и Неуэна Переса головой - 2:2.
«Аталанта» - единоличный лидер, ее соперник отстает на очко.
Протокол игры
|36'Лукман Адемола (0:1)
|56'Муриэль Луис (0:2)
|(1:2) Делофеу Херард67'
|(2:2) Перес Неуэн78'
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка• 8'Эбосс Энцо• 70'Перейра Роберто87' (Эхизибуэ Кингсли (87') •Удоги Дестини•Ловрич Санди59' (Арслан Толгай-Али (59') •Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор59' (Самарджич Лазар (59') •Делофеу Херард•Гомеш Бету65' (Саксесс Исаак (65')
Спортьелло Марко•Околи Меме•Демирал Мерих• 35'Скальвини Джорджио87' (Руджери Маттео (87') •Хатебур Ханс• 90'Меле Йоаким79' (Эдерсон Хонорато (79') •Де Рон Мартен•Коопмейнерс Теун•Пашалич Марио79' (Соппи Брэндон (79') •Лукман Адемола 37'65' (Малиновский Руслан (65') •Муриэль Луис65' (Хёйлунн Расмус (65')
09 октября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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