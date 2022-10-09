Спаллетти: «К «Кремонезе» надо относиться так же, как к «Аяксу»

Находящийся в великолепной форме «Наполи» уничтожил в Амстердаме «Аякс», и теперь, в девятом туре итальянского чемпионата Серии А, сыграет с «Кремонезе», который вернулся в высшую Лигу после 26-летнего отсутствия. Несмотря на скромный статус соперника, наставник «Наполи» Лучано Спаллетти призвал подопечных отнестись к нему со всей серьезностью.

- Я хорошо знаю Альвини, он отличный тренер. Знаю, чего можно ожидать от него, но важно не делать различий между соперниками, у нас одна манера игры, и она должна быть для всех. Мы не находимся в эйфории, просто команда четко понимает, на что она способна. В Кремоне нужно снова сыграть с душой, - заявил Спаллетти в интервью ITASportPress.

Матч между «Кремонезе» и «Наполи» начнется в 19 часов по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.



